Zeker 15 doden door schietpartijen in Mexico

Minstens vijftien mensen zijn omgekomen door schietpartijen in het noorden van Mexico. Mannen in terreinwagens schoten veertien mensen dood in verschillende wijken van de stad Reynosa aan de grens met de Verenigde Staten, meldt de krant Milenio zaterdag (lokale tijd) op basis van mededelingen van de autoriteiten. Bij een aanval op de politie viel nog een dodelijk slachtoffer.

In het noorden van Mexico strijden verschillende criminele bendes om de controle over de lucratieve smokkelroutes voor drugs, wapens en mensen. De Mexicaanse regering is er tot nu toe niet in geslaagd het enorme geweldsprobleem in het land onder controle te krijgen. Mexico registreert momenteel bijna honderd moorden per dag. Daarnaast zijn er meer dan 88.000 mensen verdwenen. De meeste misdaden worden nooit opgelost.