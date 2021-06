Stripmuseum in Noordwijk aan Zee geopend

In Noordwijk aan Zee is het Museum of Comic Art geopend. Het stripmuseum laat originele tekeningen uit de internationale stripwereld zien. Dat gebeurt in meerdere speciale tentoonstellingen per jaar.

Oprichter van het museum is de Noordwijkse architect Arie Korbee. In zijn vrije tijd verzamelt hij al meer dan twintig jaar originele covers, pagina’s en illustraties van alle grote striptekenaars uit binnen- en buitenland. Zijn verzameling herbergt werk van oude internationale striptekenaars als André Franquin (Robbedoes en Kwabbernoot, Guust, Marsupilami), Albert Uderzo (Asterix, Tanguy en Laverdure), Morris (Lucky Luke) en Hergé (Kuifje). Ook heeft Korbee origineel materiaal in bezit van hedendaagse tekenaars als Jacques Tardi (Isabel Avondrood, Nestor Burma), François Schuiten (De Duistere Steden), Hanco Kolk (Meccano, Single), Peter de Wit (Sigmund, Single), Henk Kuijpers (Franka) en Marc Retera (Dirkjan).

European Masters of Comic Art is de eerste tentoonstelling die in het museum te zien is. Er worden alleen originele tekeningen van de striptekenaars getoond. Via QR-codes kunnen bezoekers voorbeelden zien van ander werk van de tekenaars. Twee keer per jaar wisselt de tentoonstelling. In de herfst start de nieuwe tentoonstelling met werk van Nederlandse en Belgische striptekenaars. Die gaat Holland-België heten.