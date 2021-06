Sportjournalist Jansma wordt lid van rvc FC Utrecht

Sportjournalist Kees Jansma treedt toe tot de raad van commissarissen van FC Utrecht. De 73-jarige Jansma verdwijnt dan van de televisie, waarop hij de laatste jaren vaak te zien was in voetbalpraatprogramma’s. ‘Zo val ik niet helemaal in een zwart gat als ik stop’, zei Jansma bij Veronica Inside. ‘Ik vind dit oprecht leuk.’

De voordracht van Jansma als lid van de rvc moet maandag bekrachtigd worden. Jansma werkte decennialang als sportjournalist. Tussen 2004 en 2014 was hij perschef van het Nederlands elftal. Jansma was afgelopen jaar betrokken bij het maken van een documentaire over FC Utrecht. ‘Ik heb de club goed leren kennen en eigenaar Frans van Seumeren ook. Frans zei: we hebben maar vier rvc-leden, zou jij de vijfde willen zijn? Je kan wat toevoegen op je oude dag. En dat ben ik wel met hem eens.’

Jansma, die volgende week zijn 74e verjaardag viert, was naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. ‘Ik was mijn eigen geleuter in bepaalde programma’s wel een beetje zat. Zo blijf ik toch betrokken bij het voetballen en ga ik lekker naar wedstrijdjes kijken. Dit kan ik dan nog vier jaar doen, dan ben ik 78. Ik heb het fantastisch naar m’n zin met wat ik doe, maar ik ben wel altijd een beetje bang geweest voor dat zwarte gat. Dit is een leuke invulling om iets te doen. Als commissaris moet je toezicht houden en je vooral niet bemoeien met de directie. Het wordt een onschuldige bijdrage aan de toekomst van FC Utrecht’, aldus Jansma, die eerder als adviseur betrokken was bij ADO Den Haag.