Piek in kaartverkoop voorstellingen na nieuws versoepelingen

Voor meerdere grote musicals zijn sinds de persconferentie "vele duizenden extra kaarten verkocht", zegt een woordvoerder. "We zien vanaf vrijdagmiddag echt een opvallende piek." Het gaat om producties als The Sound of Music (met zangeres Frances van Broekhuizen), Tina Turner: de musical, Zodiac, Titanic en The Rocky Horror Picture Show. Eerder liet producent MediaLane al weten dat de verkoop van kaarten voor de musical Diana & Zonen de 15.000 tickets was gepasseerd.

Theaters, poppodia en bioscopen kunnen zoals verwacht al vanaf 26 juni meer bezoekers ontvangen. Ze mogen dan zoveel mensen ontvangen als mogelijk is binnen de 1,5 meterregel. De heropening van de theaters werd vrijdagavond gevierd met de actie Mooier dan ooit. Diverse artiesten gaven om 20.00 uur een miniconcert op de daken van culturele instellingen door het hele land.