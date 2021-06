Moskou maakt duizenden ziekenhuisbedden vrij voor coronapatiënten

Moskou maakt voor de tweede keer in korte tijd duizenden extra ziekenhuisbedden beschikbaar voor coronapatiënten. Die zijn nodig vanwege de vele nieuwe besmettingen die momenteel in de Russische hoofdstad worden vastgesteld, met als gevolg dat ziekenhuizen worden overspoeld door Covid-19-patiënten.

Burgemeester Sergej Sobjanin maakte donderdag bekend dat in vijf dagen tijd 13.000 beschikbare ziekenhuisbedden waren ‘opgeslokt’ door coronapatiënten en dat er daarom is uitgebreid naar 17.000. In de komende twee weken moet dat aantal verder stijgen naar 24.000, aldus een van zijn medewerkers.

Moskou registreerde zaterdag 9120 nieuwe besmettingen met het coronavirus, het tweede dagrecord op rij. Twee weken geleden werden 3000 gevallen per dag vastgesteld. Bij bijna 90 procent van de positief geteste Moskovieten wordt nu de extra besmettelijke Delta-variant gevonden, aldus Sobjanin.

Met nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, wordt geprobeerd de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sobjanin neemt daarnaast drastische stappen om de lage vaccinatiegraad op te krikken. Veel inwoners willen zich niet laten inenten, maar sommigen worden daar alsnog toe verplicht. Tegen 15 augustus moet 60 procent van het personeel in bepaalde sectoren volledig zijn gevaccineerd.