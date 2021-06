Klimaatactivisten voeren in badkleding actie op Schiphol

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdag op Schiphol in badkleding geprotesteerd. Ze hadden tickets naar Dublin gekocht om achter de paspoortcontrole te komen, maar volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zijn ze niet gaan vliegen. Niemand is aangehouden en de betogers zijn uit zichzelf vertrokken.

Op beelden bij de lokale Amsterdamse zender AT5 is te zien dat de betogers spandoeken bij zich hebben, met een strandbal gooien en in zwemkleding dansen. Het ging om zo’n tien tot vijftien personen, aldus de marechaussee. De actievoerders, die in een filmpje op Facebook zeiden dat ze 5 euro voor hun ticket hadden betaald, protesteerden onder meer tegen goedkope vliegtickets.

De actiegroep zegt verder over het protest: ‘Wij eisen dat de overheid tenminste 3,2 miljard euro aan fiscale voordelen voor de luchtvaartsector afschaft; dat deze miljarden besteed worden aan effectief beleid om de klimaat- en ecologische crisis te bestrijden en dat de luchtvaartsector haar CO2-uitstoot terugbrengt naar netto nul in 2025.’