Regering India roept op tot voorzichtige versoepeling lockdowns

Sinds de versoepelingen is het op veel plekken in India weer een stuk drukker op straat en op markten. Mede doordat er op die locaties onderling nauwelijks afstand wordt gehouden, wordt gevreesd voor een nieuwe besmettingspiek.

Minister Ajay Bhalla van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de staten en territoria dat ze het hele proces voorzichtig moeten aanpakken. Volgens Bhalla doen ze er goed aan een systeem in te voeren waarmee lokale beperkingen worden ingevoerd als er lokaal sprake is van een toename van het aantal besmettingen.

Toezicht op naleving regels

De minister dringt er ook op aan regelmatig toezicht te houden op de naleving van regels omtrent mondkapjes, afstand houden, handhygiëne en goede ventilatie in afgesloten ruimtes.

Het aantal bevestigde besmettingen is flink afgenomen sinds de tweede golf eind april en begin mei piekte. Dat waren er op het hoogtepunt meer dan 400.000 per dag. Zaterdag werden iets meer dan 60.000 nieuwe gevallen geregistreerd. India telt ruim 29,8 miljoen besmettingen en meer dan 385.000 coronadoden. Experts menen dat in India veel meer mensen besmet zijn geraakt en overleden dan officieel is geregistreerd.