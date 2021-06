Zo’n tien tot twintig huizen in Leersum onbewoonbaar na noodweer

Naar schatting tussen de tien en twintig huizen in Leersum zijn voorlopig niet bewoonbaar na het noodweer van vrijdag. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht hebben de woningen ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen.

De bewoners krijgen elders onderdak of moeten zelf iets zoeken. De ravage in de plaats is enorm, aldus de woordvoerder. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. ‘Je weet niet wat je ziet. In een straat zijn bijna alle bomen omgewaaid.’

Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. ‘Je mag van geluk spreken dat er niet meer gewonden zijn gevallen’, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.