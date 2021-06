Schademeldingen beving Stedum nog niet bekend

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen schade hebben door de aardbeving bij het Groningse Stedum. Daar deed zich in de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na 01.00 uur, een schok voor met een kracht van 2.3, op een diepte van 3 kilometer. Het KNMI meldde aanvankelijk dat de beving was gemeten bij het naburige Loppersum, maar stelde dat later bij.

Het schadeloket van Instituut Mijnbouwschade Groningen verwacht in de middag een beeld te hebben van het aantal schademeldingen.

Op sociale media meldden bewoners de beving gevoeld te hebben. Het is de tweede beving in de buurt van Loppersum deze maand. Op 11 juni was er een aardbeving met een kracht van 2.0.

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich in augustus 2012 voor bij het gehucht Huizinge. Die had een kracht van 3.6.