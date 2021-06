Dodelijk slachtoffer na instorten steiger Antwerpen geborgen

Het dodelijk slachtoffer dat vrijdagavond in het Belgische Antwerpen viel door het instorten van een bouwsteiger en een deel van een school in aanbouw, is zaterdagochtend rond 04.00 uur geborgen. Dat meldt de Belgische brandweer die de hele nacht heeft gezocht naar vijf vermisten die onder het puin liggen, maar ze nog niet heeft gevonden.