Amerikanen vieren afschaffing van slavernij

De Verenigde Staten vieren de afschaffing van de slavernij in de negentiende eeuw. Juneteenth, zoals de jaarlijkse herdenking op 19 juni wordt genoemd, is voor het eerst een nationale feestdag.

De naam Juneteenth is een combinatie van de woorden June (juni) en nineteenth (negentiende), verwijzend naar de dag in 1865 waarop de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd. Dat gebeurde aan het einde van de burgeroorlog. President Abraham Lincoln, die de strijd won, had twee jaar eerder verklaard dat ook deze mensen vrije burgers waren. Slavernij vond daarna alleen nog plaats in de zuidelijke staten die zich hadden afgescheiden van de VS.

Op Juneteenth worden doorgaans onder meer parades en andere grote evenementen gehouden, maar vanwege de coronapandemie zijn er kleinere bijeenkomsten dan normaal. Het herdenken van het leed van de slachtoffers van de slavernij is een belangrijk onderdeel van Juneteenth.

De wet die van Juneteenth een nationale feestdag maakt, werd afgelopen week aangenomen door de volksvertegenwoordiging en ondertekend door president Joe Biden. De dag was al in veel staten een feestdag, maar landelijk was er niks afgesproken. Daar was steeds meer steun voor na de grootschalige Black Lives Matter-protesten die vorig jaar plaatsvonden nadat George Floyd en andere zwarte Amerikanen omkwamen door politiegeweld.