Laatste groep volwassenen kan prikafspraak maken

De laatste lichting volwassen Nederlanders kan vanaf zaterdag een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus. Dan zijn ruim 206.000 mensen die in 2003 zijn geboren aan de beurt. Degenen die al 18 zijn, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De mensen uit dat jaar die nu nog 17 zijn, mogen ook een prikafspraak maken. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De vaccinatiecampagne in Nederland begon op 6 januari. Toen kregen de eerste zorgmedewerkers een inenting. In de weken erna werden bewoners en medewerkers van verpleeghuizen, mensen met handicaps in woonvormen en medewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen gevaccineerd. Dit zijn de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor ze zorgen.

Eind januari werden de eerste mensen op grond van hun geboortejaar gevaccineerd. Dit waren thuiswonende 90-plussers. Daarna werden de leeftijdsgroepen beetje bij beetje steeds jonger. Drie weken geleden kon iedereen die tussen 1969 en 1978 was geboren een afspraak maken. Twee weken geleden volgden de mensen uit 1979 tot en met 1984 en vorige week de mensen uit 1985 tot en met 1993. Sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.

Inmiddels zijn meer dan 13 miljoen eerste en tweede prikken gezet bij ruim 8 miljoen mensen. Het kabinet verwacht dat half juli iedereen die dat wil een eerste prik heeft gehad. Eind deze maand krijgen de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder een uitnodiging.