Politie maakt einde aan feest met 3000 jongeren in park Hamburg

In de avonduren trokken steeds meer jongeren richting het park. Ze hadden luidsprekers en bier bij zich en er werd gebarbecued. Naarmate de avond vorderde werden ze steeds luidruchtiger en weigerden de coronamaatregelen te respecteren. ‘Ik begrijp heel goed dat vooral de jongeren eruit willen. Maar we zitten nog steeds in de pandemie. En bijna geen van de jongeren is ingeënt’, zei een agent tegen de Duitse krant.

Ongeveer honderd agenten trokken het park in dat met een lichtmast werd verlicht. Bezoekers werden opgeroepen te vertrekken, maar die weigerden dat te doen. Op diverse plekken ontstonden opstootjes en raakten mensen gewond. Daarop besloot de politie het park schoon te vegen.