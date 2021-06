Dode en vermisten na instorten steiger Antwerpen

Zeker één persoon is in het Belgische Antwerpen om het leven gekomen door het instorten van een bouwsteiger en een deel van een school in aanbouw. De brandweer zoekt nog naar vijf vermisten die onder het puin liggen. ‘De reddingswerken gaan nog steeds door. De containers met puin rijden af en aan. Onze ploegen, de aannemer en de civiele bescherming zoeken nog de hele nacht verder. De omgeving is nog steeds afgesloten door de politie’, meldt de hulpdienst op Twitter.