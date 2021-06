Per 26 juni weer ouders bij diploma-uitreiking en schoolmusical

Vanaf zaterdag 26 juni mogen ouders weer bij EPA-uitreikingen en schoolmusicals aanwezig zijn. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden aangehouden. Ook mogen scholen weer schoolkampen en excursies organiseren voor hun leerlingen als zij de basisregels en mogelijke richtlijnen van accommodaties volgen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens enkele collega’s.

In jongerenkampen mogen kinderen vanaf dertien jaar ook weer met een onbeperkt aantal kinderen in een groepsaccommodatie verblijven.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen hoeven leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs en kinderen in de kinderopvang niet meer in afgebakende groepen te komen. Scholen krijgen daarmee meer ruimte voor de organisatie van activiteiten, onder meer om het schooljaar af te sluiten. In de kinderopvang hoeven kinderen ook niet meer in ‘kleine bubbels’ te worden opgevangen en de buitenschoolse opvang kan tijdens de zomervakantie locaties samenvoegen.