Zuidwesten VS geteisterd door extreme hittegolf

De National Weather Service waarschuwt in vijf staten, Californië, Nevada, Utah, Arizona en delen van Colorado, voor extreme hitte. De temperaturen kunnen daar tot ver boven de 38 graden Celsius stijgen. ‘Zeer warme omstandigheden zullen tot en met zaterdag aanhouden, gevolgd door geleidelijke afkoeling in de loop van volgende week. Wees voorzichtig, want hitte kan dodelijk zijn! Het belangrijkste is dat u veel blijft drinken en nooit kinderen of huisdieren in een hete auto achterlaat,’ twitterde het weerinstituut.

In Salt Lake City, Palm Springs en elders zijn al temperatuurrecords verbroken en vrijdag worden recordhoogtes voorspeld voor Phoenix van ruim 47 graden Celsius. ‘Het is ellendig, je gaat letterlijk gewoon je huis niet uit tenzij het moet’, zegt Hannah Knight, een 20-jarige serveerster van The Coronado coffeeshop in Phoenix. Het restaurant heeft een eethoek in de openlucht, maar ‘wanneer het meer dan 110 graden Fahrenheit (ruim 43 graden Celsius) wordt, is er geen manier om het comfortabel te maken’, aldus Knight.

In veel steden worden temperatuurrecords verwacht, waaronder Las Vegas, waar het kwik waarschijnlijk boven de 45 graden stijgt.