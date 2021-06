Artiesten vieren heropening cultuursector ondanks slechte weer

Het was de bedoeling dat alle optredens op daken zouden plaatsvinden maar door het noodweer in verschillende delen van het land, moesten sommige artiesten noodgedwongen naar binnen. "Op een aantal plekken hadden we last van het weer", laat een woordvoerder van Mooier Dan Ooit weten. Hij noemt als voorbeeld het optreden van K3, die zou optreden vanaf Mainstage in Den Bosch. "Daar moesten we echt naar binnen toe gezien het onweer wat eraan kwam. Daar hebben we voor veilig gekozen."

Ook een ballonvaart vanaf De Flint in Amersfoort met onder anderen Ellen ten Damme, de Ashton Brothers en Stefano Keizers moest worden afgezegd vanwege het onweer. Die wordt later wel ingehaald, aldus de woordvoerder. "Het geeft wel de flexibiliteit van de branche weer: dat je toch met z'n allen zorgt dat je doorgaat, maar dan aangepast."

De campagne is een initiatief van het Nationaal Theaterfonds, mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij. Meer dan 750 organisaties uit de hele cultuur- en entertainmentsector sloten zich erbij aan. Ook artiesten als Frank Boeijen, Dolf Jansen, Karin Bloemen, 3JS en Bettina Holwerda deden mee.