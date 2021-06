‘Delta-variant nu al 10 procent in steden, zal verder verspreiden’

Het is waarschijnlijk dat de zogeheten Delta-variant van het coroncavirus op een gegeven moment de boventoon gaat voeren in het aantal coronabesmettingen, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge vrijdag tijdens de persconferentie. Het RIVM schat dat in de grote steden nu al 10 procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn, meldde hij. Deze variant lijkt iets besmettelijker dan de huidige varianten van het virus en lijkt zich ook minder aan te trekken van één prik van het vaccin AstraZeneca.

Daarom is het volgens hem een ‘race tegen de klok’ om de komende weken zover mogelijk te komen met het vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Daarbij is ook de tweede prik van groot belang. Om de verspreiding van de Delta-variant te vertragen is het nog nodig om 1,5 meter afstand te blijven houden, aldus de minister. Op dit moment gaat het volgens hem 90 procent van de besmettingen om de Britse variant. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse mutatie hebben niet echt doorgezet.

Een hoge vaccinatiegraad, onder zoveel mogelijk groepen in alle gebieden, zorgt ervoor dat je minder verspreiding krijgt. Daarom zal de GGD de komende tijd met busjes de wijken in gaan waar het aantal vaccinaties achterblijft. Ze zullen mensen die dat willen daar kunnen inenten en twijfelaars voorlichting geven over de vaccins.