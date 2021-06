Studenten: nog altijd geen duidelijkheid over komend collegejaar

Ondanks dat de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid voor het hoger onderwijs. En daarmee worden studenten ‘wederom aan het lijntje gehouden’. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vrijdag in een reactie op de in een persconferentie aangekondigde versoepelingen.

Het ISO is verbaasd over die gang van zaken. ‘Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden’, stelt voorzitter Lisanne de Roos. ‘Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te laat.’

Het ISO wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat het coronajaar er flink heeft ingehakt bij studenten. Veel studenten hadden als gevolg van het thuis studeren last van eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen. Het ISO benadrukt daarom dat het hoger onderwijs niet langer achtergesteld mag worden. De Roos: ‘Studenten snakken naar contact met medestudenten en hun docenten. Studeren is zoveel meer dan alleen colleges volgen. Het afgelopen jaar heeft bewezen hoe belangrijk de sociale kant van het onderwijs is.’

Het ISO is bang dat de onzekerheid invloed heeft op de introductieweken in verschillende studentensteden. ‘We moeten absoluut voorkomen dat studenten in Maastricht al honderd studiegenoten leren kennen terwijl studenten in Leiden elkaar online moeten gaan ontmoeten. De introductieweek biedt voor studenten dé mogelijkheid om nieuwe mensen, een nieuwe stad en een nieuwe instelling te leren kennen. Snel meer duidelijkheid is daarom cruciaal.’