CNV: veiligheid moet voorop staan bij terugkeer naar kantoor

Werknemers mogen vanaf 26 juni weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt vanaf dan, meldde demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond. Op de werkplek moeten mensen wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.

‘Belangrijke voorwaarde voor de terugkeer is dat de werkplek veilig genoeg is om weer op kantoor te kunnen werken. Nog lang niet iedereen is volledig ingeënt. En dat duurt ook nog wel even. Niemand mag uiteindelijk gedwongen naar kantoor komen’, zegt Fortuin in een eerste reactie op de coronapersconferentie van vrijdagavond. ‘We vragen werkgevers en werknemers om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.’

Het CNV roept daarnaast iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer op om respectvol met het ov-personeel om te gaan. ‘Vorige week bleek uit een rondvraag van CNV dat het gros van het spoorpersoneel zich zorgen maakt om agressie nu het drukker wordt in de treinen. En dat de angst voor besmetting nog steeds aanwezig is. Aan iedereen de oproep om de korte lontjes thuis te laten en de regels zoveel mogelijk te respecteren’, aldus Fortuin.