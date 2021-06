Rutte: blijf ondanks versoepelingen alert, vooral in buitenland

‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.’ Het kabinet noemde dat refrein van het bekende liedje twee maal in de persconferentie over de coronaregels. Die gaan vrijwel allemaal van tafel, maar de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, moet echt goed worden nageleefd, benadrukte demissionair premier Mark Rutte. Het kabinet zal ook in de zomer het land af en toe bijpraten over ontwikkelingen.