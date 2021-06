Voetbal kijken kan vanaf achtste finales weer in de kroeg

Vanaf 26 juni, de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap van start gaan, mogen supporters deze wedstrijden weer kijken in cafés en op terrassen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte aangekondigd in de persconferentie van vrijdag. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen.

Vrijwel alle coronaregels worden losgelaten, en ook schermen mogen dus weer. Nederland zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in Boedapest.