Mensen mogen vanaf 26 juni weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Het kabinet besloot vrijdag om de maximering los te laten. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.

Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.