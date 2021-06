Noodweer treft Leersum en Tiel, man gewond door omwaaien kraan

De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) zijn vrijdag getroffen door noodweer. Mogelijk was er sprake van een windhoos, maar de veiligheidsregio’s kunnen dat niet met zekerheid zeggen. In Tiel waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zijn zo’n honderd hulpverleners richting Leersum gegaan voor hulp. Daar zijn bomen omgewaaid en daken afgewaaid. ‘Het levert ook allerlei nevenschade op, zoals een gaslek.’ De veiligheidsregio roept mensen op weg te blijven uit het gebied.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Leersum deel van uitmaakt, meldt dat het noodweer veel schade heeft aangericht. ‘Er zijn tientallen meldingen binnengekomen met betrekking tot de stormschade. Er zijn veel bomen omgewaaid en wegen zijn geblokkeerd.’

Code oranje

Rijkswaterstaat spreekt op Twitter wel van een windhoos en meldt dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. ‘De wegen zijn in beide richtingen dicht. Hierdoor stroomt op de #A12 afrit Maarsbergen langzaam vol.’

Ook in Tiel zijn gevelplaten losgelaten. De brandweer is volop aanwezig. Onduidelijk is nog of er meer mensen gewond zijn geraakt door het noodweer, afgezien van de kraanbestuurder.

Momenteel geldt in een groot deel van Nederland code oranje wegens zwaar onweer. Dat kan gepaard gaan met blikseminslag, lokaal zware windstoten en grote hagelstenen, meldt het KNMI.