De formatie bevindt zich in een politieke impasse. Dat zei informateur Mariëtte Hamer vrijdag na overleg met de leiders van zes politieke partijen. Het inhoudelijke deel van haar opdracht is zo goed als klaar, maar het is nog niet gelukt om een groep partijen te vinden die samen verder wil, zo zei ze. Ze heeft de partijen gevraagd om dit weekend ‘tot een doorbraak’ te komen. ‘Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen.’