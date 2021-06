Gele boekjes te koop in boekhandels en bij ANWB

De gele inentingsboekjes, waarop nog steeds een enorme run is doordat mensen er hun coronaprikken in willen laten zetten, worden over dik een week te koop aangeboden via boekhandels en de ANWB. De leverancier van de boekjes, de SDU, bevestigt een bericht van de NOS hierover.

De productie wordt intussen opgevoerd naar 100.000 exemplaren per dag. Dat is nodig omdat de levertijden oplopen door de niet aflatende vraag. Er worden volgens een woordvoerster nog steeds 30.000 tot 40.000 bestellingen per dag geplaatst. Met de extra productie moeten achterstanden worden ingehaald.

Sinds de GGD begin juni meldde dat alle priklocaties, indien gevraagd , een stempel zouden zetten in het inentingsboekje van de gevaccineerde, is het een gekkenhuis bij de SDU. Veel mensen hadden er geen of waren het kwijt. Het vaccinatieboekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond.

App

De afhandeling van de bestellingen van en verzendingen aan particulieren is een enorm werk voor de SDU. Normaal verkoopt de SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als KLM Health Services en natuurlijk de GGD, maar tot voor kort eigenlijk niet aan particulieren. De nieuwe distributie via boekwinkels, ANWB-winkels en de ANWB-website gaat soelaas bieden, verwacht de SDU.

Voor reizen naar een aantal landen is de vermelding van de coronaprikken in het gele boekje op dit moment wel genoeg, maar lang niet voor alle. Intussen wordt er gewerkt aan een app waarmee de gevaccineerde moet kunnen aantonen dat zij of hij geprikt is, maar daarover bestaat nog onduidelijkheid. Ook de onvolledige registratie van de prikken door de huisartsen levert veel onzekerheid op.