Na ontslaggolf werven cateraars weer personeel

Cateraars hadden het tijdens de coronacrisis zwaar. Bedrijfsrestaurants moesten door het thuiswerkadvies de deuren veelal sluiten. Albron heeft door de omzetkrimp het afgelopen jaar vierhonderd medewerkers ontslagen, maar inmiddels staan er ruim tweehonderd vacatures open. Hutten liet vorig jaar achthonderd mensen gaan en zoekt nu tweehonderd man. Cateraar Appèl, dat veel in het onderwijs werkzaam is, ontsloeg het afgelopen jaar negenhonderd mensen. Het bedrijf hoopt een derde hiervan weer aan te nemen. Sodexo nam afscheid van achthonderd van de drieduizend werknemers. Op het moment heeft de cateraar zestig vacatures openstaan.

Volgens uitzendbureau Randstad zijn de cateraars qua bezetting nog niet terug op het oude niveau. Dit komt doordat grote bedrijven vaak beperkt opengaan en maar deels terugkeren naar kantoor. Desondanks is het aantal vacatures voor horecapersoneel in bedrijfsrestaurants, samen met restaurants in musea en in dierentuin ARTIS, gestegen van honderd naar twee- tot driehonderd per week.

Cateraars richten zich op de terugkeer naar kantoor na de zomervakantie. Ze krijgen het nu al drukker, maar de zomervakantie is doorgaans in de branche een rustige periode. Eind augustus en begin september verwachten cateringbedrijven de grote drukte.