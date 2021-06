Rentevrees houdt Amerikaanse beleggers opnieuw in de greep. Het hoofd van de Federal Reserve van St. Louis, James Bullard, heeft namelijk gezegd dat hij eind volgend jaar al een renteverhoging verwacht. Dat is sneller dan de Fed eerder deze week aangaf bij zijn rentebesluit. De belangrijkste graadmeters op Wall Street begonnen de handel vrijdag daarom in de min.

De Amerikaanse koepel van centrale banken hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. Dat was voor beleggers al een tegenvaller. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Maar volgens Bullard loopt de inflatie sneller op dan in de prognoses is voorzien en dat zou volgens hem een reden zijn om nog sneller met een renteverhoging te komen.

Beleggers hebben moeite met de boodschap dat de rente sneller omhoog moet. Als de rente omhoog gaat worden schulden namelijk duurder en zullen bedrijven meer geld kwijt zijn aan rentelasten. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten en daarmee ook de waardering van aandelen. Beleggen wordt zo wat minder aantrekkelijk.

Dow-Jonesindex

Na het rentebesluit op woensdag gingen de aandelenkoersen al omlaag. De Dow-Jonesindex noteerde vrijdag kort na de openingsbel 0,9 procent in de min op 33.509 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 4189 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in op 14.094 punten. Wat volgens analisten ook meespeelt bij de dalende koersen is dat er een grote hoeveelheid zogeheten aandelenopties aflopen. Daarnaast gingen de olieprijzen omlaag en de waarde van de dollar bereikte zijn hoogste punt in ongeveer twee maanden.

Bij de bedrijven was er aandacht voor Boeing (min 0,6 procent). Het grootste model uit de 737 MAX-familie van de vliegtuigbouwer gaat naar verluidt zijn eerste testvlucht maken. Daarmee zou een nieuwe mijlpaal worden bereikt bij de terugkeer van de 737 MAX, na twee dodelijke ongelukken met het type en een langdurig vliegverbod.

Adobe werd daarnaast bijna 2 procent hoger gezet. De softwaremaker heeft in het afgelopen kwartaal, dat tot begin juni liep bij de maker van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, de winst flink opgevoerd. Niet alleen werden meer abonnementen verkocht op software voor creatievelingen en software voor het digitaal ondertekenen van bestanden, maar ook data-analysediensten voor bedrijven deden het goed. Dit alles leidde ertoe dat financieel directeur John Murphy nu al voorspelt dat het softwarebedrijf voor een nieuw recordjaar staat.