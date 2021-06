Italië heft inreisbeperkingen op voor reizigers uit EU

Italië heft zaterdag de inreisbeperkingen op voor EU-reizigers die met een speciale coronapas kunnen laten zien dat ze volledig ingeënt zijn tegen Covid-19, negatief zijn getest op het virus of recentelijk zijn hersteld na een besmetting. Nu moet deze groep nog een negatieve coronatest overleggen.

De door gezondheidsminister Roberto Speranza aangekondigde versoepeling geldt ook voor mensen die inreizen vanuit de Verenigde Staten, Canada of Japan. Zij moeten eveneens kunnen aantonen dat ze geen risico vormen.

In tegenstelling tot deze landen krijgen Britse reizigers vanaf zaterdag juist te maken met strengere regels. Zij moeten bij aankomst in Italië vijf dagen in quarantaine en zich laten testen, meldt Speranza op Facebook. Aanleiding hiervoor zijn de vele besmettingen met de Delta-variant. Daarnaast zijn de inreisverboden voor India, Bangladesh en Sri Lanka verlengd.

Italië werd vorig jaar zwaar getroffen door het coronavirus en was zelfs een tijd het epicentrum van de uitbraak in Europa. Nu er steeds minder mensen besmet raken, zijn veel coronamaatregelen geschrapt. De regering overweegt nu ook een einde te maken aan de mondkapjesplicht in de buitenlucht.