Weer flinke daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw flink gedaald. Op dit moment verzorgen de ziekenhuizen nog 533 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Donderdag stond dat aantal nog op 573 patiënten.

Woensdag lagen er nog 605 coronapatiënten in de ziekenhuizen. In twee dagen tijd is de bezetting dus met 72 patiënten afgenomen en vergeleken met dinsdag gaat het om een afname van meer dan honderd patiënten.

Op de intensive cares kwamen er afgelopen etmaal vier nieuwe coronapatiënten bij, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Doordat er meer mensen zijn ontslagen of overleden, is het totaalaantal coronapatiënten dat op die afdelingen wordt verzorgd wel afgenomen. IC-personeel behandelt momenteel 218 ernstig zieke mensen met een coronabesmetting. Donderdag waren dat er nog 226.

Het aantal nieuwe patiënten dat op de verpleegafdelingen wordt opgenomen staat al een aantal dagen achter elkaar op 32 patiënten per dag. De verpleegafdelingen verzorgen momenteel 315 patiënten met Covid-19. Donderdag waren dat er nog 347. Dat betekent dat dus ook meer mensen deze afdelingen verlaten dan dat er worden opgenomen.