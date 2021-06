Renault sluit akkoord met bonden over thuiswerken

Het Franse autoconcern Renault heeft een overeenkomst gesloten met de vakbonden over thuiswerken. Daardoor kunnen duizenden werknemers van het bedrijf maximaal drie dagen per week vanuit huis werken als ze dat willen.

Naar verwachting gaan ongeveer 20.000 werknemers van Renault in Frankrijk gebruikmaken van de mogelijkheid die overigens niet geldt voor werkers aan de productiebanden in de fabrieken. De regeling is vrijwillig. Daarbij kan twee dagen per week vanuit huis worden gewerkt, plus nog één extra dag als de managers daarmee instemmen.

De mogelijkheid gaat gelden vanaf september en wordt in fases ingevoerd. Renault gaat ondersteuning en training bieden hoe het beste vanuit huis gewerkt kan worden.

Autobedrijf Stellantis, moederconcern van merken als Peugeot en Citroën, heeft vergelijkbare regelingen getroffen voor Franse werknemers.