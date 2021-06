Laatste horde genomen voor Noorse overname Marktplaats

De partijen sloten vorig jaar een deal over de verkoop van de advertentietak. Met die transactie in contanten en aandelen is 13 miljard dollar gemoeid op basis van de huidige aandelenprijzen. Als onderdeel van de verkoop krijgt eBay een groot belang in Adevinta. Om Oostenrijkse goedkeuring te krijgen heeft eBay nu ingestemd om dat belang in de komende achttien maanden af te bouwen van 44 procent naar maximaal 33 procent. De bedrijven hebben ook activiteiten in Oostenrijk en daarom was goedkeuring van dat land nodig.

Adevinta denkt dat de overname deze maand afgerond kan worden. EBay zette de advertentietak in de etalage onder druk van activistische aandeelhouders. Zij menen dat het Amerikaanse bedrijf veel waardevoller wordt voor beleggers als het zich meer richt op de bekende veilingsite waaraan eBay zijn naam ontleent.