Verzekeraar Aegon onderaan in licht lagere AEX

Aegon was vrijdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. De verzekeraar is erg gevoelig voor de bewegingen van de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties, die na een kortstondige opleving weer een daling liet zien. De Europese beurzen toonden een gemengd beeld, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers zochten naar richting nu de markten rond nieuwe recordstanden bewegen. Het vooruitzicht van een hogere rente in de toekomst werd daarbij afgezet tegen het sterke economische herstel van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 734,09 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 1053,82 punten. Frankfurt verloor 0,2 procent en Parijs won 0,3 procent. Londen zakte 0,5 procent na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in mei.

Aegon, dat het grootste deel van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, verloor ruim 3 procent. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen zakte weer onder de 1,5 procent. Beleggers lijken ervan overtuigd dat de oplopende inflatie van tijdelijke aard zal zijn en de rente in de toekomst niet met grote stappen zal worden verhoogd om de prijsstijging af te remmen. Olie- en gasconcern Shell stond ook in de staartgroep van de AEX met een min van 1,9 procent.

Adyen

Fintechbedrijf Adyen was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 2,1 procent. ArcelorMittal klom 0,7 procent. Het staalconcern verkoopt zijn resterende belang in Cleveland-Cliffs, de grootste producent van platgewalst staal in Noord-Amerika. De opbrengst zal worden gebruikt om voor 750 miljoen dollar aan eigen aandelen in te kopen.

In de MidKap won PostNL 0,3 procent. Volgens de Belgische krant De Tijd is bij de post- en pakketdepots van PostNL en GLS in België nog altijd veel mis en dreigt een sluiting. Bij controles kwam naar voren dat er nog steeds sprake is van inbreuk op de regels omtrent zwartwerk, arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels.

Hunter Douglas

Hunter Douglas steeg 4 procent. Topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om de raambekleder volledig over te nemen. In Parijs klom treinfabrikant Alstom dik 2 procent na een adviesverhoging door Citigroup. CureVac veerde 17 procent op in Frankfurt. De Duitse biotechnoloog kelderde een dag eerder ruim 40 procent na teleurstellende testresultaten van zijn coronavaccin.

De euro stond op 1,1914 dollar, tegenover 1,1911 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 70,78 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 72,68 dollar per vat.