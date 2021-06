Flink meer biologische boeren in Duitsland

Het aantal biologische boeren in Duitsland is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Inmiddels zijn zij goed voor 10 procent van het totaal aantal boeren in het land. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Vorig jaar waren er iets minder dan 26.100 biologische boerenbedrijven in Duitsland. Dat is een stijging van 58 procent in vergelijking met 2010, toen nog 6 procent van alle boeren biologisch was, aldus het statistiekbureau. Meer dan de helft van de biologische boeren is te vinden in de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg.

Het totale areaal met biologische landbouw in Duitsland bedroeg vorig jaar 1,6 miljoen hectare, een toename van 69 procent vergeleken met tien jaar eerder. De biologische landbouwoppervlakte is goed voor 9,6 procent van het totale landbouwareaal.

Het totaal aantal boerenbedrijven in Duitsland was vorig jaar 262.800, een daling van 12 procent ten opzichte van 2010. Volgens het statistiekbureau zet de trend van minder, maar wel grotere boerenbedrijven in Duitsland door.

In Nederland zijn 1826 boerenbedrijven biologisch. Dat is bijna 4 procent van alle boerenbedrijven, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).