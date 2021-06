Horeca gaat ervan uit dat EK op schermen vanaf maandag kan

De horeca gaat er vanuit dat vanaf maandag 21 juni de wedstrijden van het EK voetbal op schermen in kroegen en cafés gekeken kan worden. Dan speelt Nederland een vroege wedstrijd om 18.00 uur tegen Noord-Macedonië. ‘Dat zou goed moeten komen’, verwacht Dirk Beljaarts, directeur van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Vrijdagavond maakt het kabinet de al eerder deze week aangekondigde versoepelingen bekend tijdens een persconferentie. Er is nog altijd niets bekend over voetbal en de horeca, waar nu nog een schermverbod geldt.