Hoger beroep zaak Nicky Verstappen gaat vijf dagen duren

Het hof in Den Bosch trekt in november vijf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. De 11-jarige jongen uit Heibloem werd dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam verdachte B. in beeld.