Nog geen verre vakanties met TUI, behalve naar ABC-eilanden

Reisorganisatie TUI Nederland biedt voorlopig geen verre vakanties buiten de Europese Unie aan, afgezonderd van reizen naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat meldde de organisatie in een reactie op een aankondiging van zusteronderneming TUI België die alle pakketreizen buiten Europa deze zomer schrapt. TUI hoopt vakanties naar Turkije, dat ook buiten de EU ligt, deze zomer nog wel aan te kunnen bieden. Dit hangt dan wel samen met het reisadvies dat nu nog op oranje staat.

TUI Nederland benadrukt geen vakantiereizen uit te voeren naar gebieden met een oranje reisadvies. Veel landen buiten Europa zoals Jamaica, de Dominicaanse Republiek of Mexico staan nog op oranje en het is niet waarschijnlijk dat die voor eind augustus op geel gaan. Daarom zijn alle vakanties naar deze landen tot die tijd geannuleerd. Het aantal boekingen naar verre bestemmingen was volgens TUI beperkt.

Vakanties naar Turkije zullen zeker niet voor 16 juli plaatsvinden. Er kan geboekt worden maar TUI voert de reis alleen uit als het reisadvies geel of groen wordt. ‘We annuleren steeds drie tot vier weken vooruit om mensen tijdig te informeren en een alternatief aan te kunnen bieden naar bijvoorbeeld Griekenland of Spanje’, aldus de organisatie.

Volgens TUI zijn er overeenkomsten met het beleid in Nederland, maar ook verschillen. Dat komt ook omdat België en Nederland andere reisadviezen hanteren. Verder heeft TUI België ook een grotere vloot en vervoert meer passagiers die alleen een vlucht hebben geboekt. In Nederland is dat nauwelijks het geval. Hier worden vooral vakantiereizen geboekt.