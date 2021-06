Uitgever en hoofdredacteur Hongkongse krant aangeklaagd

De uitgever en de hoofdredacteur van de prodemocratische Hongkongse krant The Apple Daily zijn aangeklaagd op verdenking van samenspannen met buitenlandse mogendheden, meldt de krant The South China Morning Post. Donderdag werden de twee samen met nog drie hooggeplaatste personen bij de krant opgepakt, terwijl de politie de redactie doorzocht en zeker veertig harde schijven in beslag nam.

De andere drie opgepakte medewerkers zijn op borgtocht vrijgelaten, maar er wordt nog wel onderzoek naar hen gedaan. Uitgever Cheung Kim-hung en hoofdredacteur Ryan Law zouden de omstreden nationale veiligheidswet hebben overtreden.

Het doorzoeken van de redactie werd gedaan vanwege dertig opiniestukken in de krant, waarin wordt opgeroepen tot buitenlandse sancties tegen China en Hongkong. De eigenaar van de krant, mediatycoon Jimmy Lai, zat al vast. Hij schreef een aantal van de artikelen.

De krant kwam vrijdag gewoon uit, zelfs in een extra grote oplage. Het belangrijkste artikel was de inval in het kantoor, uitgevoerd door ongeveer vijfhonderd politieagenten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zeiden al dat de inval een aantasting van de persvrijheid is. In The South China Morning Post wordt gevreesd dat de inval zorgt voor zelfcensuur bij media.