Opening pubs en restaurants te merken in Britse supermarkten

De heropening van de Britse pubs en restaurants is te merken in de winkels in het land en dan met name de supermarkten. Volgens het Britse statistiekbureau was er vorige maand sprake van een daling van de detailhandelsverkopen omdat mensen ervoor kozen weer vaker buiten de deur te gaan eten en drinken. Half april gingen de Britse terrassen weer open. 17 mei waren gasten ook binnen weer welkom in de horeca.

Het totale verkoopvolume van Britse winkels daalde in mei met 1,4 procent. Die daling volgde op een ongekende stijging met 9,2 procent in april die samenviel met de heropening van de niet-essentiële winkels. De verkoop van levensmiddelen daalde 5,7 procent en dat is een record. Daartegenover deden winkels die huishoudelijke artikelen en tuingereedschap verkopen het goed.

Met het heropenen van de winkels nam ook het percentage onlineverkopen verder af. Evengoed liggen deze nog altijd 60 procent boven niveau van voor de crisis.

Perspectief

Volgens kenners moeten de Britse cijfers in perspectief worden gezien. De verkopen in mei lagen ondanks de daling nog altijd 10 procent boven het pre-crisis niveau. Veel Britten hebben tijdens de crisis spaartegoeden opgebouwd omdat ze het geld nergens konden uitgeven. De bereidheid het geld weer te laten rollen, zorgde ervoor dat de inflatie op het hoogste niveau in bijna twee jaar uitkwam.

De Bank of England is ook optimistisch en voorspelt de grootste bestedingsgolf sinds de jaren tachtig, toen Margaret Thatcher premier was. De prognose van de centrale bank is wel van vóór het moment dat de regering besloot de laatste fase van de lockdown-beperkingen te verlengen in reactie op het toenemende aantal coronabesmettingen met de Delta-variant die voor het eerst in India werd ontdekt. Het risico bestaat dat consumenten hun uitgaven beperken omdat zij vrezen dat de regels weer strenger kunnen worden.