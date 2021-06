Weer 5,5 miljoen kijkers voor EK-wedstrijd Oranje

Ruim 5,5 miljoen mensen hebben donderdagavond de tweede wedstrijd van Oranje op het EK gezien. Het duel met Oostenrijk vanuit de Johan Cruyff ArenA, dat Nederland met 2-0 won, was het best bekeken programma van de avond. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Het aantal kijkers kwam maar iets hoger uit dan bij de vorige wedstrijd. De winst van Oranje op Oekraïne eerder deze week werd door iets minder dan 5,5 miljoen mensen gezien.

Ook naar de nabeschouwing in Studio Europa keken vrijwel evenveel mensen als zondagavond: bijna 1,9 miljoen, waarmee het programma goed is voor brons in de kijkcijferlijst. Op de tweede plek stond de wedstrijd van België tegen Denemarken, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken.

Doorgaans stemmen steeds meer mensen af op voetbaltoernooien naarmate Oranje verder komt. Zo is de best bekeken wedstrijd ooit de halve finale van Nederland tegen Argentinië tijdens het WK in 2014. Meer dan 9 miljoen mensen zagen toen hoe Oranje werd uitgeschakeld. De finale van Nederland tegen Spanje tijdens het WK vier jaar eerder scoorde daarna het beste. Daar keken destijds ruim 8,5 miljoen thuissupporters naar.