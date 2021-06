Vrijwilligers SHA willen dat Van Lienden en co winst terugstorten

Vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen die zich vanaf maart 2020 hebben ingezet voor de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie van Sywert van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij de miljoenen winst die gemaakt zijn terugstorten. Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant. Ze schrijven zich misleid, gemanipuleerd en voorgelogen te voelen over de hele gang van zaken rondom de mondkapjesdeal.

In de brief vertellen ze over de inzet van van vrijwilligers, medewerkers, partners en gedoneerde middelen voor het halen van 40 miljoen mondkapjes naar Nederland. Daarbij handelden zij uit naam van de Stichting Hulptroepen Alliantie, inclusief mails en het logo van de stichting. Intern werd gecommuniceerd dat dit belangeloos en zonder winstoogmerk gebeurde.

De medewerkers en vrijwilliger lazen vervolgens in de Volkskrant dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel twee deals met de overheid ter waarde van 100,8 miljoen euro via een commercieel bedrijf Relief Goods Alliance hadden afgesloten, waarbij wel winst was gemaakt. ‘In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de oprichters misbruik hebben gemaakt van de legitimiteit van de Stichting om zichzelf te verrijken. Zij gebruikten de welwillendheid die de Stichting ten deel viel om meer dan 28 miljoen euro winst bij te schrijven op hun rekening’, staat in de brief.

De schrijvers zien graag dat alle winst wordt teruggestort naar de Nederlandse overheid en doen een publiek beroep op Van Lienden, Damme en Van Gestel. ‘Terugstorten is, na dit misbruik van zowel publiek als persoonlijk vertrouwen, de enige aanvaardbare route richting herstel.’

De circa 40 miljoen mondkapjes die de opiniemaker en zijn zakenpartners leverden, zijn overigens nooit gebruikt.