Nieuwe voorbereidende ronde in hoger beroep Nicky Verstappen

In het gerechtshof in Den Bosch is vrijdag de nieuwe voorbereidende ronde in de zaak van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen uit Heibloem werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Vorig jaar werd verdachte Jos B. door de rechtbank Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky. Zowel B. als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.