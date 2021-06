Sterftecijfer weer bijna op normaal niveau na korte piek

Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald, na een onverwachte stijging in de week daarvoor. Daarmee ligt het sterftecijfer bijna weer op een normaal niveau. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In een groot deel van 2020 en 2021 lag het aantal sterfgevallen veel hoger dan gebruikelijk vanwege het coronavirus. De sterftegolf van de afgelopen winter en voorjaar leek voorbij, tot twee weken geleden plots iets meer mensen overleden dan normaal. Een woordvoerder van het CBS verwachtte niet dat Covid-19 de oorzaak was. De besmettingen lopen namelijk terug en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ze sloot niet uit dat het om een toevalligheid ging.

Vorige week is het aantal overlijdens weer gedaald in alle leeftijdsgroepen. Er overleden ongeveer 2800 mensen. Dat zijn er 50 meer dan de onderzoekers hadden verwacht op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische ontwikkelingen. Alleen het aantal sterfgevallen onder 65- tot 80-jarigen lag hoger dan gebruikelijk.