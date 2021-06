Waterloodag: voorloper van 4 en 5 mei

Op 18 juni 1815 gingen de troepen van de Franse generaal Napoleon Bonaparte definitief ten onder bij Waterloo. Het jaar erop besloot koning Willem I om de datum 18 juni uit te roepen tot een nationale feestdag: Waterloodag. Tot 1940 was deze dag een nationale feestdag, die na de Tweede Wereldoorlog vervangen werd door 4 en 5 mei. Waterloodag leefde sterker in het zuiden van de Nederlanden dan in de noordelijke helft. Maar hoe zag deze feestdag eruit? In alle kerken werd op 18 juni in een herdenkingsdienst minstens een uur stilgestaan bij de gebeurtenissen tijdens de Franse Tijd. In principe was er geen sprake van een nationale vrije dag, maar er stonden wel allerlei activiteiten op de agenda in stad en land. Denk aan maskerades, optochte..

