Steeds minder tienermeisjes worden moeder

Het aantal tienermoeders blijft maar dalen en is in tien jaar gehalveerd. Vergeleken met andere landen in Europa komt het hier weinig voor dat meisjes een kind krijgen voor hun twintigste. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van vorig jaar.

In 2020 brachten moeders onder de twintig in Nederland bijna 1200 kinderen ter wereld. Tien jaar eerder waren dat er nog ruim 2500. Deze daling is al sinds het begin van de eeuw te zien. In de Europese Unie telt alleen Denemarken relatief minder tienermoeders.

Kinderen van tienermoeders groeien veel vaker op in een gezin zonder moeder of vader. Slechts een derde van deze kinderen belandt in een huis met beide ouders, tegen 90 procent van de andere kinderen. Ook komt het relatief vaak voor dat ze in een driegeneratiegezin wonen, bijvoorbeeld met hun moeder, opa en oma.

Ook vrouwen van in de twintig krijgen naar verhouding minder kinderen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden, is de afgelopen tien jaar gestegen van 29,4 naar 30,1 jaar.

