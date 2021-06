Juneteenth voortaan feestdag in Verenigde Staten

Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht, wordt een nationale feestdag. President Joe Biden heeft de wet die 19 juni voor werknemers van de federale overheid en veel anderen een betaalde vrije dag maakt, donderdag ondertekend nadat het Huis van Afgevaardigden in navolging van de Senaat ermee had ingestemd.

Op 19 juni 1865 werden de laatste slaven in de VS bevrijd in Galveston in de staat Texas. Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld in mei vorig jaar, en de Black Lives Matter-protesten die daarop volgden, staan steeds meer Amerikanen achter het voorstel om van 19 juni een nationale feestdag te maken.

Texas was in 1980 de eerste Amerikaanse staat die 19 juni als feestdag erkende. Ook de meeste andere staten en Washington D.C. erkennen Juneteenth al langer als feestdag. Door de nieuwe wet moeten werkgevers in het hele land de beslissing nemen of ze hun personeel een betaalde vrije dag geven. De naam Juneteenth is ontleend aan de woorden ‘June’ en ‘nineteenth’: juni en negentien.

Biden zei tijdens een ceremonie in het Witte Huis dat grootste naties de ‘pijnlijke momenten’ in hun geschiedenis niet negeren. ‘Die omarmen ze.’