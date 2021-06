Marktplaats: vraag naar zwembaden, airco’s en barbecues gestegen

Gebruikers van Marktplaats zoeken de eerste twee weken van juni een stuk vaker naar zwembaden, airco’s en barbecues dan de laatste twee weken van mei. Dat meldt de verkoopsite op basis van het zoekgedrag van gebruikers. Ook is het aantal aangeboden zwembaden en airco’s toegenomen.

Gebruikers zochten 311.000 keer naar zwembaden, drie keer zoveel dan daarvoor. Verder is in diezelfde periode 10.000 keer naar airco’s gezocht, twee keer zoveel. Ook is bijna 20 procent meer naar barbecues gezocht, ruim 90.000 keer.

Niet alleen is er meer vraag naar zwembaden en airco’s. Ook het aanbod is gestegen, zegt een woordvoerder. ‘Er worden bijna drie keer zoveel zwembaden aangeboden en het aantal aangeboden airco’s is bijna verdubbeld.’ Er zijn niet meer barbecues te koop gezet.

Hoeveel zwembaden, airco’s en barbecues uiteindelijk ook verkocht zijn, is niet bekend. ‘Daar hebben we geen zicht op. Wij brengen mensen samen, maar bemoeien ons niet met de verkoop. Dat is iets wat tussen verkopers en kopers geregeld wordt.’