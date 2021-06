Disneyland Parijs opent weer de deuren na coronasluiting

In principe zijn alle attracties weer geopend, dus ook beroemde achtbanen als Big Thunder Mountain, Space Mountain en Indiana Jones and the Temple of Doom. De grote parades die normaal ‘s middags en ‘s avonds plaatsvinden, zijn op dit moment nog niet mogelijk.

Wel gelden op het hele terrein nog steeds strikte coronamaatregels. In de rijen moeten bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden en mondkapjes zijn in het hele park verplicht voor iedereen boven de zes jaar. Op het hele terrein staan 2000 dispensers waar bezoekers doorlopend hun handen kunnen desinfecteren.

Een nieuw onderdeel in het gebied buiten het park is de expositie The Art of Marvel in Hotel New York. Hier zijn 350 kunstwerken te zien die te maken hebben met de meest succesvolle filmserie aller tijden. Alle Marvel-films brachten tot nu toe 15 miljard dollar op. Het nieuwste deel, Black Widow, komt begin juli uit.