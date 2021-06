Oranjefans krijgen fanzone in Boedapest als Nederland daar speelt

De KNVB gaat in Boedapest een fanzone voor supporters inrichten als het Nederlands elftal zich als groepswinnaar voor de achtste finales van het EK plaatst. Volgens een woordvoerder is de voetbalbond al in gesprek met de lokale autoriteiten van de hoofdstad van Hongarije over een geschikte locatie voor een oranje feestje.

Hongarije kent geen strenge coronaregels meer. In het Ferenc Puskásstadion van Boedapest zijn tijdens duels op het EK zo’n 53.000 toeschouwers welkom. De regels staan ook toe dat fans zich in een fanzone verzamelen, zoals de aanhang van Oranje dat gewend is voor duels op EK’s en WK’s. De fans bereidden zich in het verleden vaak met veel Nederlandse muziek voor op de wedstrijd en liepen meestal gezamenlijk in een mars naar het stadion.

Nederland plaatst zich als groepswinnaar voor een achtste finale in Boedapest als het donderdagavond Oostenrijk verslaat in de Johan Cruijff ArenA. Zowel Oostenrijk en Oekraïne kan dan nog in punten gelijk komen met Oranje. Dat is niet meer van belang omdat het onderling resultaat de doorslag geeft bij een gelijk aantal punten.

Als Nederland groepswinnaar wordt, dan stuit het op zondag 27 juni in de achtste finales in Boedapest op de nummer 3 van poule D, E of F. Het is nog niet bekend hoeveel kaarten de KNVB voor de achtste finale krijgt toegewezen. Maar als Hongarije zich niet bij de laatste zestien schaart, dan zal het voor Nederlandse supporters niet heel lastig zijn om een kaartje te bemachtigen.