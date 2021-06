Nestlé en Cargill kunnen niet aangeklaagd worden voor slavernij

Een rechtszaak in de Verenigde Staten tegen levensmiddelenproducent Nestlé en grondstoffenhandelaar Cargill vanwege betrokkenheid bij slavernij in de cacaoteelt kan niet doorgaan. Het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde dat de zaak, die door voormalige kindslaven uit Mali was aangespannen, ten onrechte een beroep deed op een bepaalde wet. Daarmee liet het de vraag onbeantwoord of Amerikaanse bedrijven in algemene zin aangeklaagd kunnen worden voor mensenrechtenschendingen in het buitenland.